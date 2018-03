OM : Attention l'OM, Luiz Gustavo est carbonisé !

Dans : OM, Ligue 1.

Luiz Gustavo est incontestablement le métronome de l'Olympique de Marseille et si le club phocéen traverse un coup de moins bien, c'est aussi parce que le Brésilien est dans le dur. Evoquant le cas de Luiz Gustavo, Le Phocéen constate qu'effectivement à force d'enchaîner les rencontres sans le faire souffler, Rudi Garcia a probablement mis le milieu de terrain dans le rouge. Et ce n'est probablement pas fini.

« C'était un petit Luiz Gustavo, et cela fait quelques matchs que son apport va decrescendo. Mais comment peut-il en être autrement alors que le Brésilien joue tous les trois jours ? Malheureusement, il n'a pas le temps de souffler tout simplement parce qu'il n'a pas d'alternative. Il reste encore quatre matchs avant la trêve, et ils sont tous plus importants les uns que les autres. La Ligue Europa contre Bilbao ne peut pas être jouée à la va-vite au prétexte de la concentration maximale pour le championnat. Le déplacement à Toulouse permet de garder ses distances avec Lyon, là même où il faudra livrer une dernière grosse bataille avant un départ en sélection. Pour Gustavo justement, ce ne sera peut-être pas d'actualité avec le Brésil. Il y a quelques semaines, tout Marseille trouvait ça injuste. Désormais, personne ne va en vouloir à Tite de l'oublier de sa liste. Il va falloir se préserver, mais pas sur le terrain », constate le site spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Difficile de donner tort au Phocéen, mais Rudi Garcia n'a pas vraiment d'autre solution sur son banc et le coach de l'OM pourrait le payer au prix fort.