OM ‍: Attention danger, Marseille craint une remontada

Jeudi soir, l’OM a livré une prestation impeccable et a pris une énorme option pour la qualification en quarts de finale de l’Europa League en balayant Villarreal (4-0) au Vélodrome.

Transfigurés depuis la prise de fonctions de Jean-Louis Gasset, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont indiscutablement livré leur meilleur match de la saison, jeudi soir au Vélodrome contre Villarreal en huitième de finale aller de l’Europa League. Auteur d’un succès 4-0, l’OM a pris une très grosse option sur la qualification en quarts de finale. Il faudra négocier le match retour avec le plus grand sérieux dans une semaine en Espagne, et il ne faut pas compter sur Jean-Louis Gasset pour fanfaronner et faire l’impasse sur cette seconde manche. Bien que satisfait de la prestation XXL de son équipe, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a mis ses joueurs en garde dès jeudi soir en rappelant qu’il y avait encore un match à jouer et que les remontadas n’arrivaient pas qu’aux autres.

« On a pris une option, il y a un match retour qu’il faudra gérer. On a déjà vu des renversements de situation et je suis bien placé pour savoir que 4-0 parfois ça ne suffit pas. On garde les pieds sur terre. Je suis malgré tout heureux, notamment de la première mi-temps. On avait décidé d’aller les chercher, de mettre de l’intensité pour mettre le public avec nous. On a pratiquement tout fait bien, surtout techniquement. On a fait des renversements de jeu. Dans l’investissement, ils ont été bons contre une très belle équipe. Il faut se rappeler où était Villarreal il y a deux ans, techniquement, c’est une équipe de haut niveau » a lancé Jean-Louis Gasset au micro de Canal +. Avant le déplacement à Villarreal jeudi prochain, l’OM devra enchainer en championnat avec la réception d’une autre équipe en jaune dimanche soir, à savoir Nantes. Une victoire face aux Canaris permettrait à Marseille de préparer dans les meilleures dispositions possibles sont huitième de finale retour de l’Europa League.