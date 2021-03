OM : Arturo Vidal dit non à Sampaoli et Marseille

Dans : OM.

Le représentant d'Arturo Vidal a clairement fait comprendre que le joueur de l'Inter n'était pas disposé à partir. L'OM était cité comme son point de chute favori.

La presse chilienne avait enflammé les supporters de l’OM il y a deux semaines en affirmant qu’un proche d’Arturo Vidal avait annoncé que Jorge Sampaoli, nouveau coach du club phocéen, venait de contacter le milieu de terrain de l’Inter Milan afin de savoir s’il était prêt à s’engager avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine. On prêtait même à Pablo Longoria un premier contact avec le clan Arturo Vidal, tout cela en sachant tout de même que ce dernier avait un gros salaire chez les Nerazzurri, à savoir 6,5ME net par saison. De quoi relativiser la piste marseillaise. Mais ce samedi, c’est l’agent du joueur de l’Inter qui a mis un coup de frein brutal à l’hypothèse d’une signature à l’Olympique de Marseille ou même ailleurs, sachant que le milieu de terrain de 33 ans a encore un an de contrat avec le leader de la Serie A.

Où jouera Arturo Vidal la saison prochaine ? Il répond

S’exprimant dans la Gazzetta dello Sport, Fernando Felicevich a fait le point sur la situation d’Arturo Vidal. « C'est normal que pour un joueur du niveau d'Arturo, il y ait des offres. Cependant, nous concernant, rien ne change, l’avenir d’Arturo est à l'Inter, la seule idée qui lui passe par la tête est de gagner le Scudetto en mai prochain et d'essayer de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. Il est très heureux à l'Inter, il s'entend bien avec tout le monde et il n'y a jamais eu de problème », a fait savoir l’agent d’Arturo Vidal, qui gère également les intérêts d’Alexis Sanchez et de nombreux autres footballeurs chiliens. Cependant, du côté des dirigeants de l'Inter on pourrait avoir d'autres intentions, alors que le milieu de terrain n'a pas prolongé et entamera sa dernière année de contrat. A voir si l'Olympique de Marseille peut jouer sa carte dans ce dossier.