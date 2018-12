OM : Arkadiusz Milik, le renfort 4 étoiles de l’OM au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Avec seulement 3 buts chacun depuis le début de la saison en Ligue 1, Kostas Mitroglou et Valère Germain sont à la peine du côté de l’Olympique de Marseille. Et face à Reims dimanche après-midi, l’absence d’un n°9 de gros calibre a pesé pour l’équipe de Rudi Garcia, bien embêtée dès lors que Dimitri Payet et Florian Thauvin ne sont pas dans un grand jour. Ainsi, le recrutement d’un buteur apparaît comme indispensable pour Marseille cet hiver. Dans cette optique, Rudi Garcia aurait lancé les grandes manœuvres pour obtenir le renfort, sous la forme d’un prêt, d’Arkadiusz Milik.

L’international polonais de 24 ans n’est pas un titulaire dans l’esprit de Carlo Ancelotti à Naples. Pourtant, il a déjà inscrit 4 buts en seulement 7 titularisations en championnat. Autant dire que le compère de Robert Lewandowski en sélection ferait le bonheur de Marseille et de Rudi Garcia, qui aurait ainsi directement contacté l’état-major de Naples selon Napoli-Magazine. En manque de temps de jeu, l’attaquant napolitain souhaite partir. Carlo Ancelotti ne le retiendra pas… à condition que son départ soit compensé. L’affaire ne sera donc pas simple pour l’OM, mais l’espoir n’est pas nul. Reste à savoir si tout cela pourra se concrétiser dans les prochaines semaines.