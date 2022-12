OM : Luis Suarez et un autre flop, Almeria veut dépouiller Marseille

Dans : OM.

L'OM a officialisé le départ de Luis Suarez à Almeria ce lundi. Le Colombien pourrait ne pas être le seul phocéen à rejoindre la Liga cet hiver.

A Marseille, l'opération dégraissage a déjà commencé. Comme annoncé depuis quelques jours, Luis Suarez va rejoindre Almeria (14e de Liga) en prêt avec option d'achat dès l'ouverture du mercato hivernal. L'activation de l'option (environ 8 millions d'euros) est conditionnée au maintien du club espagnol en Liga à la fin de la saison. Luis Suarez, véritable flop du dernier mercato estival de l'OM, ne sera pas le seul phocéen à quitter le club cet hiver. Et Almeria a visiblement d'autres plans du côté de la Canebière. Selon les informations de Dores Futbol, les Andalous veulent aussi convaincre Pape Gueye de signer pour assurer le plus vite possible leur avenir dans le championnat espagnol.

Pape Gueye avec Luis Suarez ?

Le milieu de terrain sénégalais ne rentre plus dans les plans de l'OM. Igor Tudor n'est pas fan de son profil et ne le retiendra pas en cas de belle offre, tout comme Pablo Longoria. En fin de contrat en juin 2024, Gueye est estimé à près de 10 millions d'euros. Un montant qui ferait beaucoup de bien à des caisses phocéennes qui ont besoin d'être renflouées. Almeria devrait proposer un nouveau prêt avant de pourquoi pas valider l'option d'achat. Reste à savoir si Pape Gueye verra d'un bon oeil un départ prochain à Almeria. Cette saison, l'ancien du Havre a pris part à 21 rencontres avec l'OM. Le joueur de 23 ans va désormais couper un peu après l'élimination du Sénégal à la Coupe du monde. Mais plus le temps passe et plus son avenir semble s'écrire loin de Marseille. Un coup dur pour un joueur qui avait pas mal d'espoirs placés en lui lors de son arrivée sur la Canebière.