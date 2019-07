OM : Après Benedetto on fait quoi au mercato ? Villas-Boas se livre

Dans : OM, Mercato.

Tout fraichement arrivé à la tête d’une équipe qui a complètement raté sa dernière saison, André Villas-Boas profite pleinement de son état de grâce.

Le technicien portugais pointe du doigt ce qui ne va pas, apporte sa touche personnelle à la préparation avec ses adjoints, et ne se retient pas pour demander à ses dirigeants d’avancer. Tout en connaissant les grosses limites financières de l’OM. Néanmoins, l’ancien coach du FC Porto n’hésite pas à évoquer l’état des lieux et notamment la fameuse signature de Dario Benedetto, qui semble désormais inévitable, et proche. Mais après, Villas-Boas ne cache pas qu’une vente ou deux seront nécessaires pour continuer à recruter.

« On peut avoir Dario à Marseille la semaine prochaine. Pour les autres recrues, il faut attendre, le marché reste ouvert, sauf en Angleterre où il va fermer (le 8 août) et on doit profiter peut-être des autres opportunités pour les cessions. En attendant, on tire partie des jeunes, c'est très bon pour leur confiance et cela aura une bonne influence sur la formation, en donnant de l'espoir. Nous avons conclu pour le défenseur central, on va le faire pour l'attaquant et après on verra », a livré le technicien marseillais, persuadé qu’il faudra attendre un petit peu pour voir l’OM avancer sur la suite après la signature de Benedetto.