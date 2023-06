OM ‍: Ami de Longoria, la qualité n°1 de Marcelino ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après de longues discussions avec Marcelo Gallardo, l’OM a finalement intronisé Marcelino au poste d’entraîneur pour succéder à Igor Tudor.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a mis fin au suspense en dévoilant le nom de son nouvel entraîneur. Alors que Paulo Fonseca et Marcelo Gallardo semblaient être les deux choix prioritaires de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, c’est finalement Marcelino qui s’est engagé pour deux saisons en faveur du club phocéen.

Un coach très réputé en Espagne pour ses excellents résultats au FC Valence ou encore à Bilbao mais assez méconnu en France. Dans son édito publié sur le site de But, le journaliste Denis Balbir a évoqué la venue de Marcelino à l’Olympique de Marseille. Et le journaliste du groupe M6 souhaite y croire, lui qui estime notamment que les liens d’amitié qui unissent Marcelino et Pablo Longoria sont une excellente nouvelle pour le club phocéen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Est-ce que j'y crois ? J'ai envie oui. Déjà, il est proche de Pablo Longoria et c'est une bonne chose dans la relation coach – dirigeants. On a déjà vu des amis s'écharper dès lors qu'ils retravaillent ensemble dans un contexte à pression mais cela reste une base de travail. L'autre point qui me fait dire que Marcelino peut être la bonne personne, c'est son CV. Alors que Tudor n'avait entraîné que des clubs de moindre envergure en Italie, l'Espagnol a prouvé des choses dans plusieurs grands clubs de Liga comme Valence et l'Athlétic Bilbao » analyse Denis Balbir au sujet de l’amitié qui unit Pablo Longoria et Marcelino, avant de poursuivre.

Marcelino, un profil plus humain que Tudor ?

« En plus, partout où il est passé, ses anciens joueurs sont élogieux et vantent ses qualités humaines. On restait sur une saison compliquée avec Igor Tudor en termes de relations humaines. Marcelino est plus proche de ses joueurs, plus dans le dialogue. C'est aussi quelqu'un de pointu au niveau tactique, très carré concernant l'hygiène de vie... Je pense que ses qualités peuvent « matcher » avec ce vestiaire » estime Denis Balbir, relativement optimiste à l’aube de l’aventure de Marcelino à l’Olympique de Marseille. Une potentielle réussite que souhaitent voir les supporters phocéens pour l’Espagnol sur la Canebière après la saison plutôt aboutie d’Igor Tudor.