OM : Amavi ne rigole pas pour rassurer l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Alors qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même du côté de l'Olympique de Marseille, Jordan Amavi a pris une grande décision dans l'objectif de revenir au top.

Arrivé en août 2017 au sein du club phocéen, Jordan Amavi a réalisé de bons débuts. En poussant Patrice Evra sur le banc tout en étant sélectionné pour la première fois en équipe de France en octobre, le joueur de 24 ans avait passé un cap à Marseille. Mais depuis la fin 2017 et sa blessure musculaire de janvier, l'ancien Niçois a sombré. Après avoir connu des hauts, Amavi connaît désormais des bas, et même en ce début de saison. Des contre-performances qu'il a un peu de mal à expliquer...

« Je suis content de mon match contre Toulouse. À Nîmes, c'était compliqué... Et contre Rennes, on a montré deux visages, c'était poussif en première, mais on a retrouvé l'OM qu'on connaît en deuxième, celui capable de revenir au score. Août ? Je me mettrai la moyenne, 5 sur 10. Je sais de quoi je suis capable et je ne suis pas trop satisfait de moi. Il faut que je sois régulier, bon et décisif. Je cogite toujours sur ce que j'ai fait. Quand je rentre après le match, j'ai un assistant personnel qui m'envoie des montages vidéos, en plus des débriefings du club, pour travailler et corriger, voir ce qui est bien ou pas », a avoué, dans les colonnes de La Provence, Amavi, qui multiple donc les efforts sur et en dehors du terrain pour redevenir le vrai Amavi du côté de l'OM. Marseille en aura bien besoin cette saison car la direction n'a pas recruté de doublure au poste de latéral gauche durant le mercato...