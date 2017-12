OM : Amavi n’accepte pas l’attitude des fans anti-Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

C’est bien connu, tout va très vite en football. Et encore plus à l’Olympique de Marseille où le public est réputé exigeant.

En tout début de saison, lorsque le club phocéen était en difficulté, le Vélodrome s’était déchaîné contre la direction et l’entraîneur Rudi Garcia. « Vide comme les promesses de Jacques-Henri, la tactique de Rudi », pouvait-on lire dans les tribunes de l’enceinte marseillaise, lors de la venue de Konyaspor (1-0, le 14 septembre) en Europa League. Quelques semaines plus tard, la situation a bien changé puisque l’OM occupe la deuxième place de Ligue 1 avant la 16e journée. L’occasion pour Jordan Amavi de faire la morale aux fans.

« Que les supporters soient énervés, c'est normal car c'est l'OM. C'est différent des autres clubs, les Marseillais sont pressés, ils veulent tout, tout de suite. Qu'ils aient été énervés, donc, c'était une chose ; qu'ils aient réclamé la tête du coach, c'en était une autre, c'était un peu poussé, a estimé le latéral gauche dans un entretien accordé à La Provence. On le voit aujourd'hui, il ne fallait pas se précipiter. Le championnat est long, le foot est un sport plein de surprises. Et pour l'instant, on répond présent. » C’est clair, Amavi n’a pas apprécié qu’on touche à son entraîneur.