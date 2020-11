OM : Amavi de retour en Angleterre, alerte rouge au mercato !

Dans : OM.

A l’instar de Florian Thauvin, le latéral gauche marseillais Jordan Amavi sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Excellent sous les ordres d’André Villas-Boas depuis plus d’un an, le Français de 26 ans est en négociations avec l’Olympique de Marseille pour prolonger son contrat. En effet, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont fait savoir en début de saison que des négociations avaient débuté avec l’entourage du défenseur formé à Nice. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été annoncé entre l’OM et Jordan Amavi au sujet d’une éventuelle prolongation. La situation s’enlise dangereusement pour Marseille, à huit mois de la fin du contrat du Toulonnais. Et certains clubs de Premier League souhaitent en profiter, selon les informations du Daily Mail.

Le média croit savoir que Crystal Palace est extrêmement intéressé par la perspective de recruter l'ancien défenseur d'Aston Villa afin de combler le potentiel départ de Patrick van Aanholt à l’issue de la saison. Comme c’est le cas du Marseillais, le latéral néerlandais de Crystal Palace sera en fin de contrat en juin 2021. Et vraisemblablement, son départ est acquis à tel point que le club de Premier League a activé plusieurs pistes afin de lui succéder. Outre le défenseur de l’Olympique de Marseille, Crystal Palace est également intéressé par Marcos Alonso, loin d’être un titulaire indiscutable à Chelsea depuis le début de la saison. Reste maintenant à voir si Crystal Palace parviendra à convaincre Jordan Amavi de signer libre de tout contrat, ou si le défenseur de Marseille donnera sa priorité à Marseille. Pablo Longoria, qui doit également gérer l’épineux cas Florian Thauvin, a du pain sur la planche. Car assurément, un départ de Jordan Amavi pour zéro euro serait un énorme coup dur pour le club provençal…