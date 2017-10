OM : Amavi au Mondial, Amoros y croit

Dans : OM, Equipe de France, Ligue 1.

Cet été, l’OM a renforcé sa défense en recrutant Adil Rami ou Aymen Abdennour, mais a également eu le nez creux en s’attachant les services de Jordan Amavi.

Rapidement, l’ancien Niçois s’est imposé comme le titulaire naturel au poste de latéral gauche à la place de Patrice Evra. Convaincant, l’ex-défenseur d’Aston Villa a même été appelé par Didier Deschamps pour combler la blessure de Layvin Kurzawa face à la Bulgarie et la Biélorussie. Ancien de l’Olympique de Marseille, Manuel Amoros s’est exprimé au sujet du numéro 18 de l’OM. Selon le consultant de 55 ans, Jordan Amavi peut espérer s’installer durablement en Bleus en cas de confirmation dans les prochains mois dans la cité phocéenne.

De quoi s’inviter au Mondial 2018 ? Il n’y a qu’un pas. « C'est déjà une belle surprise pour lui d'être là, car il n'a pas beaucoup joué et il manque encore un peu de rythme. Il lui reste à progresser à l'OM, à être indiscutable, et à force de travailler il pourra convaincre le sélectionneur dans un avenir proche, car il a un vrai potentiel » a confié l’ancien Marseillais sur Le Phocéen. La place de Jordan Amavi en Bleus pour la Coupe du Monde dépendra sans doute du retour (ou non) de blessure de Benjamin Mendy. Mais d’ici-là, il peut se passer beaucoup de choses…