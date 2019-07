OM : Alvaro Rodriguez, Nabil Djellit casse déjà l'ambiance

Dans : OM, Mercato.

Annoncer vouloir se tourner vers des jeunes joueurs à fort potentiel pour permettre de renflouer les caisses, et tente de recruter deux joueurs de 29 ans quasiment invendables par la suite, c’est l’incroyable début de mercato de l’OM.

Le club provençal, qui fait le forcing pour essayer de recruter Dario Benedetto comme l’a confirmé André Villas-Boas, va en tout cas enregistrer l’arrivée d’Alvaro Gonzalez. Un choix 100 % Zubizarreta, qui a activé ses réseaux en Espagne pour récupérer ce défenseur central expérimenté de 29 ans, et capable de seconder le très jeune duo composé de Camara et Caleta-Car. Un sacré pari tout de même puisque ce prêt avec option d’achat quasiment obligatoire coûtera au minimum 5 ME à l’OM. Mais ce recrutement ne convainc pas du tout Nabil Djellit, déjà totalement méfiant à l’égard de Dario Benedetto, et qui a grappillé des infos pas du tout rassurantes en provenance d’Espagne.

Un habitué de #Villarreal et de la #Liga sur le choix de l'#OM : "Physiquement, #AlvaroGonzalez va avoir du mal en L1. il est bon techniquement, plutôt une bonne lecture. Mais c'est un joueur moyen de 29 ans...Ce n’est pas un investissement que j'aurais fait". #MercatOM pic.twitter.com/z5uUNYzCPq — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 17 juillet 2019

« Physiquement, Alvaro Gonzalez va avoir du mal en L1. Il est bon techniquement, plutôt une bonne lecture. Mais c'est un joueur moyen de 29 ans... Ce n’est pas un investissement que j'aurais fait », a ainsi appris le journaliste de France Football auprès d’un suiveur de Villarreal en Espagne. Pas sûr qu’avec ce peu de moyens financiers à sa disposition, l’OM pouvait non plus se permettre de recruter un ténor à ce poste, même si Caleta-Car l’a appris la saison dernière, la Ligue 1 est un championnat extrêmement physique pour un défenseur central venant de l’étranger.