OM : Alvaro ne sera jamais mieux traité qu’à Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Mécontent de sa mise à l’écart, Alvaro Gonzalez s’est plaint de sa situation dans la presse espagnole. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille estime qu’il aurait mérité un meilleur traitement de la part de ses supérieurs. Mais de son côté, un agent proche du club phocéen n’est pas du même avis.

Hormis ses cinq minutes disputées contre les amateurs de Chauvigny (0-3) en Coupe de France, Alvaro Gonzalez a totalement disparu de la circulation. Depuis le début de l’année civile, le défenseur central de l’Olympique de Marseille n’entre plus dans les rotations de l’entraîneur Jorge Sampaoli. C’est pourquoi le club phocéen a tenté de le pousser vers la sortie cet hiver, en vain. Un traitement incompréhensible pour l’Espagnol.

Alvaro : « J'ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu'ils (le club) puissent signer un joueur ici. (...) À partir de là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, alors que j'ai tout donné pour le club. »



« Je ne sais pas de quoi je suis victime, a confié Alvaro Gonzalez au quotidien As. Ce que je sais, c'est que le président m'a renouvelé mon contrat et à partir de là, les problèmes de toutes sortes ont commencé. (…) Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte. » Ce n’est pourtant pas l’avis d’un agent proche de l’Olympique de Marseille, pas certain que l’ancien joueur de Villarreal soit mieux traité au sein d’une autre formation. « Alvaro ne trouvera pas ailleurs ce qu'il a déjà à Marseille », a estimé la source du Phocéen.

« C'est un joueur qui a attendu d'approcher la trentaine pour gagner un gros salaire, on peut le comprendre. Cette mise à l'écart surprise, c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude en France, alors que c'est le cas en Angleterre, a expliqué l’agent. Là-bas, quand un nouveau coach arrive, il fait le tri entre les joueurs qu'il veut et ceux qu'il ne compte pas garder. D'habitude, en France, un coach arrive et fait avec ce qu'il a. Sampaoli a pu faire ses choix en recrutant des défenseurs centraux, par exemple, alors qu'il y en avait déjà. C'est quelque chose d'assez nouveau en France. » Malheureusement pour lui, les recrues à son poste ont donné entière satisfaction.