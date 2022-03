OM : Alvaro Gonzalez balaye les rumeurs

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En froid avec sa direction, Alvaro Gonzalez reste bel et bien concerné par la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. Et il l’a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux ce dimanche soir.

Si la plupart des Olympiens ont profité de cette trêve internationale pour refaire le plein d’énergie ou de confiance, comme William Saliba ou Mattéo Guendouzi en équipe de France, Alvaro Gonzalez, lui, a décidé de prendre le large. En effet, avec l’accord de sa direction, le défenseur est rentré chez lui en Espagne pour faire le point sur sa situation. Complètement mis de côté par Jorge Sampaoli, qui ne l’a plus utilisé depuis le seizième de finale aller d’Europa Conférence League contre Qarabag en février dernier, le joueur de 32 ans traverse une période compliquée. Malgré tout, l’ancien défenseur de Villarreal garde le moral. Ce dimanche soir, il est même sorti du silence pour rassurer les supporters marseillais. « Jusqu'à la mort toujours », a lancé Alvaro sur Twitter. Un petit message assorti d’un coeur blanc et d’un coeur bleu, histoire de montrer qu’il garde un certain amour pour son club malgré les déboires du moment.

Alvaro de retour à Marseille cette semaine

Jusqu'à la mort toujours 🤍💙 https://t.co/L8yJrpCXBn — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) March 27, 2022

Auteur de 11 petits matchs cette saison, Gonzalez est passé derrière des joueurs comme Saliba, Caleta-Car, Luan Peres ou Kamara dans la hiérarchie marseillaise. Une relégation étonnante alors que Jorge Sampaoli avait validé sa prolongation jusqu’en 2024 l’été dernier avant d’en faire son vice-capitaine. Quoi qu’il en soit, la situation est maîtrisée par la direction de l’OM, qui a d’ailleurs démenti tout malaise avec son défenseur espagnol. « Il n’y a pas de conflit, ni de mise à l'écart. Un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine », a expliqué le responsable de la communication de l'OM Jacques Cardoze, qui annonce donc le retour d’Alvaro en terres marseillaises. Une bonne nouvelle pour tout le monde, vu que Sampaoli aura peut-être besoin de Gonzalez dans les semaines à venir suite à la gave blessure de Leonardo Balerdi…