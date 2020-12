OM : Alvaro Gonzalez à Liverpool, c’est presque sérieux

Dans : OM.

Cet été, un défenseur central aurait pu quitter Marseille au mercato, Duje Caleta-Car ayant fait l’objet d’une offre de plus de 20 ME de la part de West Ham.

En fin de mercato, Jacques-Henri Eyraud était prêt à accepter cette proposition pour son international croate. Mais de son côté, l’ex-taulier de Salzbourg a refusé les avances des Hammers afin de disputer une troisième saison à Marseille. De toute évidence, Duje Caleta-Car sera de nouveau courtisé lors du prochain mercato en raison de sa fiabilité défensive, de sa qualité technique et de son âge qui laisse entrevoir une belle marge de progression. Mais aux yeux de Romain Canuti, journaliste pour Le Phocéen intervenant dans le Podcast OM de RMC, c’est de loin Alvaro Gonzalez qui est le meilleur défenseur central de Marseille. Un constat d’autant plus valable après la prestation XXL livrée par l’Espagnol sur la pelouse de Nîmes, vendredi soir.

« Il y a un Marseillais qui m’a beaucoup plu à Nîmes vendredi, c’est Alvaro Gonzalez. Au moment de sa signature il y a un an, Rolland Courbis me disait que c’était un vrai patron. Une grosse année après, on voit qu’il avait vu juste car encore à Nîmes, on a vu qui était le patron derrière, qui était le défenseur central le plus précieux entre l’Espagnol et Duje Caleta-Car. Alors évidemment, on dit que Caleta-Car est jeune, international croate, donc il est associé à Liverpool, Manchester City, on parle de transfert à 60 ou 70 ME, etc. Mais si j’étais ces clubs-là, je m’intéresserais peut-être plus à Alvaro. Alors certes, il est plus âgé, mais c’est le défenseur le plus précieux de l’Olympique de Marseille » a commenté le spécialiste de l’OM, pour qui un départ de Duje Caleta-Car serait bien moins préjudiciable qu’un transfert d’Alvaro, véritable taulier d’André Villas-Boas derrière.