OM : Caleta-Car, la big surprise du mercato, merci le Brexit

Dans : OM.

A compter du 1er janvier prochain, le Brexit aura des conséquences directes sur le football et notamment sur le mercato des clubs anglais.

Et pour cause, les travailleurs ne pourront plus circuler librement sur le sol britannique, ce qui va automatiquement impacter le monde du ballon rond. Très concrètement, les clubs de Premier League pourront toujours accueillir autant d’étrangers qu’ils le désirent… mais cela ne concernera plus que les joueurs internationaux. Afin d’obtenir un permis de travail, un joueur recruté par un club de Premier League devra avoir disputé 75 % des matchs internationaux de sa sélection A sur la saison écoulée. Des nouveaux critères qui vont faire les affaires de l’Olympique de Marseille dans les dossiers Duje Caleta-Car ou encore Jordan Amavi, selon Le Phocéen.

« Pourquoi penser que cette situation va être bénéfique à l'OM ? Parce que la concurrence en Ligue 1 va être exsangue financièrement ? Parce que Duje Caleta-Car coche les cases et qu'il pourra de fait être vendu plus cher car les défenseurs centraux sur le marché seront encore plus rares » indique le média au sujet de la vente programmée du Croate, assidûment courtisé par West Ham qui avait proposé près de 25 ME cet été. Au contraire, cette règle pourrait permettre à l’OM de conserver plus facilement Jordan Amavi, en fin de contrat à l’issue de la saison. « Jordan Amavi, que Pablo Longoria veut prolonger comme vous pouvez le revoir en vidéo, ne pourra pas faire jouer la concurrence avec des clubs anglais pour prolonger ? C'est encore mieux : les plans de carrière qui vont être repensés et le club phocéen a une belle carte à jouer là-dedans ». Reste maintenant à voir si cette théorie pro-marseillaise se confirmera lors du prochain mercato estival avec une vente à prix d’or de Duje Caleta-Car ou une prolongation de Jordan Amavi…