OM ‍: Alexis Sanchez, les rois du mercato débarquent en force

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM le 30 juin, Alexis Sanchez fait durer le suspense quant à son avenir. Un feuilleton qui pourrait se conclure loin de Marseille, le Chilien ayant reçu deux offres de l’Arabie Saoudite.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille depuis plus d’un mois, Alexis Sanchez n’a toujours pas répondu à la proposition soumise fin mai par Pablo Longoria et Javier Ribalta. L’état-major de l’OM a proposé à l’international chilien de prolonger avec une augmentation salariale de l’ordre de 25 % par rapport aux émoluments perçus en 2022-2023. Une belle offre financière et sportive avec la perspective de jouer le podium en Ligue 1 et de disputer une nouvelle fois la Ligue des Champions à laquelle Alexis Sanchez n’a donc pas répondu.

2 Saudi’s Clubs are interested in signing Alexis #Sanchez as a free agent. #transfers 🇸🇦 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 3, 2023

Le meilleur buteur de l’OM la saison dernière donne l’impression de temporiser en attendant une offre plus lucrative. Sa stratégie pourrait être gagnante puisque selon les informations du journaliste Nicolo Schira, deux clubs saoudiens sont très intéressés par la perspective de signer Alexis Sanchez en tant que joueur libre d’ici la fin du mercato. Les noms des deux clubs n’ont pas filtré mais de toute évidence, l’Arabie Saoudite sera en mesure de proposer à Alexis Sanchez un salaire supérieur à celui offert par l’Olympique de Marseille.

Alexis Sanchez finalement vers l'Arabie Saoudite ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Il s’agit maintenant de savoir si le Chilien répondra favorablement aux sirènes saoudiennes ou si, comme cela avait été évoqué au début du mercato, Alexis Sanchez privilégie l’aspect sportif. Il a souvent été dit dans la presse chilienne que le joueur voulait rester en Europe afin de continuer à jouer au plus haut niveau de compétition. Les supporters de l’OM seront très attentifs au choix à venir d’un joueur qu’ils ont idolâtré la saison dernière et qui commence sérieusement à jouer avec leurs nerfs depuis un mois.