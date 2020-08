OM : Alex Centelles à Marseille, le premier coup signé Longoria ?

Dans : OM.

André Villas-Boas a clairement ciblé les postes qu'il souhaite encore renforcer. Et le coach de l'OM pourrait se voir offrir une première solution.

Dimanche soir, dans les couloirs des Costières, après la victoire de l’Olympique de Marseille à Nîmes, André Villas-Boas n’a pas tourné autour du pot concernant les joueurs supplémentaires qu’il souhaitait voir rejoindre son effectif cet été. « Il manque une alternative à Dario Benedetto et une à Jordan Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas », avait annoncé le technicien portugais. Si pour le profil offensif le travail risque d’être long compte tenu de la situation financière actuelle de l’OM, il semble que sur le plan défensif Pablo Longoria soit arrivé à Marseille avec déjà une petite idée en tête. Car le tout nouveau directeur sportif du club phocéen aurait déjà noué le dialogue avec un club qu’il connaît particulièrement bien, Valence, afin d’évoquer la possibilité de se faire prêter Alex Centelles. Le latéral gauche espagnol était parti cette saison au Portugal et plus précisément à Famalicao, déjà sous forme de prêt.

SuperDeporte, qui révèle cet intérêt de l’Olympique de Marseille pour Alex Centelles, précise cependant que le défenseur, pur produit du centre de formation de Valence, doit parler de son avenir avec ses dirigeants alors qu’il a encore trois ans de contrat avec le club espagnol. Outre l’OM, Osasuna aurait également posé des jalons dans le dossier Alex Centelles, tandis que du côté de Valence on pourrait également être tenté de conserver le défenseur de 20 ans dont la valeur est estimée à 4,5ME par les sites spécialisés.