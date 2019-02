OM : Alerte rouge et noire, Leonardo observe deux Marseillais

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Après de nombreuses tentatives, Rudi Garcia semble avoir trouvé sa charnière centrale pour la deuxième partie de saison.

Ils ne partaient pas favoris il y a encore quelques semaines et pourtant, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara se sont bien installés dans le onze de départ. Un choix fort concernant le jeune défenseur formé à l’Olympique de Marseille, et que la direction tente de conserver malgré les menaces. En effet, le club phocéen négocie une prolongation de son contrat qui expire en 2020. Pendant que plusieurs cadors européens se rapprochent progressivement du minot.

En plus de Chelsea et Arsenal, voici que le Milan AC débarque pour Kamara, annonce Calciomercato.com. Un danger réel pour l’OM lorsque l’on connaît la force de persuasion de Leonardo, le directeur sportif rossonero qui a envoyé un émissaire lors du match remporté à Dijon (1-2) vendredi. Son objectif, observer la progression de l’international U20 français. Mais aussi celle de l’ailier Florian Thauvin, un autre joueur auquel Marseille tient énormément.