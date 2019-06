OM : Adil Rami est un « monstre », Pamela Anderson se lâche !

Dans : OM, Ligue 1.

Adil Rami et Pamela Anderson, c’est terminé. Mais cette fois, ce ne sont pas des bruits de couloir ou des rumeurs relayées par la presse people. En effet, la star de cinéma américaine a publié un long message ce mardi sur son compte Instagram pour officialiser sa séparation avec le footballeur de l’Olympique de Marseille. L’ancienne actrice vedette de la série « Alerte à Malibu » regrette notamment la double vie menée par le champion du monde 2018, lequel prend cher dans ce message qui ne devrait pas manquer de faire réagir la twittosphère.

« C’est difficile à accepter. Les deux dernières années de ma vie ont été un grand mensonge. J'ai été arnaquée, amenée à croire... nous étions en "grand amour" ? Je suis dévastée d'avoir découvert au cours des derniers jours qu'il menait une double vie. Il plaisantait sur les autres joueurs qui avaient des copines dehors dans des appartements proches de leurs femmes. Il a appelé ces hommes des monstres ? Mais c'est pire. Il a menti à tout le monde. Comment est-ce possible de contrôler deux cœurs et esprits de femmes comme ça. Je suis sûre qu'il y en avait d'autres. C'est lui le monstre. Comment ai-je pu aider autant de gens et ne pas être assez sage ou capable de m'aider ? » s’est exprimé Pamela Anderson, le cœur visiblement détruit par Adil Rami. Voilà qui vient clôturer une saison 2018-2019 catastrophique pour le Marseillais, dont les prestations sont très inquiétantes depuis le sacre des Bleus en Russie.