OM : Achever ce PSG en plein doute, Marseille en rêve

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Après la claque infligée par Manchester United en Ligue des Champions la semaine dernière, le Paris Saint-Germain doit se replonger dans le quotidien du championnat. Avec un match en retard ce mardi soir face à Dijon, puis le classique contre l’Olympique de Marseille dimanche. Face à des Olympiens invaincus depuis six matchs, la pression sera grande sur les épaules des Parisiens, pour qui tout autre résultat qu’une victoire serait terrible vis-à-vis des supporters. C’est donc dans un climat spécial que Marseille va se déplacer, et ce n’est pas forcément un atout selon Valère Germain.

Néanmoins, l’attaquant de l’OM, qui a retrouvé une place de titulaire depuis plus d’un mois, estime que son équipe peut réaliser un résultat au Parc des Princes dimanche soir. « Ça va être un gros match. Paris sort d’une élimination en Ligue des Champions et voudra se racheter, essayer de faire un gros match devant ses supporters, surtout contre nous. On va y aller avec nos armes. On est sur une belle série. On va faire tout ce qu’on peut. Je suis persuadé que si on met les mêmes ingrédients que ces derniers temps, on va faire un gros match et ramener quelque chose » a confié dans La Provence l’ancien attaquant de Monaco, confiant avant ce grand rendez-vous. Cela fait pourtant sept ans que Marseille n’a plus gagné contre Paris…