OM-PSG : Rami a un message pour « messieurs les arbitres »

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Adil Rami, défenseur de l'OM, après la défaite contre le PSG (0-2) : « On s'est battus les uns pour les autres. On a fait une erreur en deuxième période : on a été trop ambitieux. On a laissé trop d'espace, et face à des joueurs comme Mbappé et Neymar, on l'a payé cash... Mais on n'a pas de regrets à avoir. On a montré un beau visage de l'OM. On est déçu avec cette défaite. Mais on a montré qu'on était meilleurs en équipe. Il faut se servir de ce revers pour reproduire les mêmes matchs cette saison. Si on joue toujours comme ça, on ne perdra pas souvent. Le but de Mitroglou annulé sans l'aide de la VAR ? Je ne comprends pas... En début de saison, on fait des réunions avec les arbitres. Le message, c'était qu'avec la VAR, l'arbitre allait laisser terminer l'action pour regarder la vidéo ensuite. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ces réunions ont servi à rien messieurs les arbitres... Sur le but, il n'y a eu aucune faute... On égalisait à 1-1, et avec le Vélodrome en feu, on pouvait faire quelque chose dans les dernières minutes... Cette VAR, c'est décevant et triste... », a-t-il lancé en zone mixte.