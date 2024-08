OM ‍: Acherchour sent l'énorme danger

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille a fait forte impression pour son entrée en matière dans le championnat de France. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont déroulé à Brest (1-5) mais Walid Acherchour tempère ce très beau succès à l’extérieur.

L’Olympique de Marseille a réalisé une performance XXL ce samedi après-midi. Dans le cadre de la première journée de Ligue 1, l’OM s’est largement imposé sur la pelouse du Stade Brestois (1-5) avec un doublé de Luis Henrique, un autre de Mason Greenwood et un penalty inscrit par Elye Wahi. L’OM envoie ainsi un message fort à la concurrence et il faudra bel et bien compter sur la bande à Roberto De Zerbi cette saison. Cependant, Walid Acherchour, consultant RMC, estime qu’il ne faut pas s’enflammer pour autant dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport : «L’entrée est parfaite comptablement, tu te rassures offensivement. Ton numéro 9 et ton gardien sortent un super match, mais comme l’a dit De Zerbi, certaines choses n’ont pas fonctionné. Brest a de grosses occasions en première période, et je trouve que l’OM a fait preuve d’une grande efficacité», a-t-il développé.

Acherchour veut voir l’OM performer sur la durée

🗣💬 "L'entrée est parfaite mais on ne doit pas s'enflammer. Puis s'enflammer pour quoi, aller titiller le PSG ? On doit attendre la suite."@walidacherchour tempère l'enthousiasme marseillais après la première large victoire de la saison obtenue face à Brest (5-1). pic.twitter.com/EUWj6YowhO — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 18, 2024

Lors de cette rencontre, l’OM, qui était attendu au tournant par les différents observateurs de la Ligue 1, a frappé fort d’entrée de jeu mais la rencontre pouvait prendre une autre physionomie si Rulli n’avait pas détourné le penalty de Romain Del Castillo juste après l’ouverture du score. Ce qui incite Acherchour à de la prudence sur la suite des événements : «De Zerbi montre qu’il n’est pas uniquement un entraîneur de possession, mais un entraîneur qui peut aussi jouer en transition rapide avec les joueurs qu’il a. Après, quand on parle de s’enflammer, c’est pour le titre ? S’enflammer pour le podium, le jeu, le contenu ? On va attendre la suite. Si l’OM avait perdu 3-0, je n’aurais pas non plus été dans le catastrophisme en disant que De Zerbi est une pompe à vélo.»

Le nouveau consultant de DAZN a conclu son argumentaire en affirmant qu’il était malgré tout impatient de voir l’OM jouer à nouveau la semaine prochaine. C’est la réception du Stade de Reims qui sera au programme du club de la Canebière : «Pour moi, le côté enflammade, c’est uniquement si tu vas titiller le PSG pour le titre. Après, si vous me posez la question de savoir si je suis pressé d’être à la semaine prochaine, oui je vous rejoins. Maintenant, si on s’enflamme pour dire que l’Olympique de Marseille est devenu une très très grande équipe, là je me dis que je vais en attendre encore un peu plus. » Prochain test dimanche prochain, avant d’enchaîner un déplacement à Toulouse et la réception de Nice qui devraient déjà donner quelques éléments de réponse.