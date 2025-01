Accord trouvé, l'OM laisse filer un renfort de taille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Luiz Felipe, l’OM aimerait s’offrir un second défenseur central lors de ce mercato hivernal. Le nom de Danilo a longuement été évoqué, mais le défenseur brésilien va finalement rebondir à Naples.

Joueur de la Juventus Turin depuis 2019, Danilo va résilier son contrat avec la Vieille Dame. Ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille s’était penché sur le dossier et voyait d’un bon oeil l’opportunité de recruter un défenseur à l’expérience colossale (33 ans, 65 sélections avec le Brésil). Le profil de Danilo avait été validé par Roberto De Zerbi, lequel appréciait la polyvalence de l’ex-joueur de Manchester City, aussi bien capable de jouer en tant que défenseur central ou latéral droit. Mais ce n’est pas l’OM qui va rafler la mise dans le dossier du natif de Bicas.

#Calciomercato | #Napoli pronto a chiudere per #Danilo dopo la risoluzione del contratto con la Juventus: sullo sfondo c'è anche il #Flamengo https://t.co/YdGCVPxh31 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 13, 2025

En effet, Gianluca Di Marzio révèle que sauf en cas de gros revirement de situation, Danilo va prochainement s’engager en faveur de Naples, actuel leader de la Série A. Notre confrère italien explique qu’un accord est sur le point d’être trouvé entre Danilo et la Juventus Turin pour la résiliation du contrat de l’international brésilien, six mois avant la date prévue. Les négociations avancent dans le bon sens et le joueur devrait être officiellement libre dans les prochains jours. Une faille dans laquelle s’est engouffré le Napoli, à la recherche d’un joueur d’expérience pour renforcer sa défense.

Danilo ne signera pas à l'OM

Le leader du championnat italien attend simplement que Danilo soit officiellement libre pour passer à l’offensive et le recruter pour zéro euro. Il y a désormais de grandes chances de voir Danilo rejoindre le Napoli même si Flamengo a toujours un infime espoir d’inverser la tendance. Le club brésilien rêve de s’offrir le latéral aux 65 caps avec la Seleçao, mais c’est bien du côté de la Série A que Danilo devrait poursuivre sa carrière. L’OM n’est même plus cité par Gianluca Di Marzio, qui semble avoir enterré la piste marseillaise depuis longtemps. Pour renforcer sa défense centrale, le club phocéen piste à présent Kevin Danso, selon TF1. Mais pour frapper fort en recrutant l’international autrichien de Lens, le dauphin du PSG doit d’abord se débarrasser d’un défenseur central (Mbemba, Brassier ou Meïté).