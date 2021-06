OM : Accord total Barça-Marseille pour De la Fuente !

Dans : OM.

Désireux de renforcer son secteur offensif après le départ de Florian Thauvin, l’OM aurait bouclé la venue Konrad de la Fuente.

Dimanche après-midi, Sky Sports affirmait que l’Olympique de Marseille avait trouvé un accord pour le transfert de Konrad de la Fuente, jeune ailier virevoltant du FC Barcelone (19 ans). Konrad de la Fuente ayant de son côté validé l'idée de rejoindre l’Olympique de Marseille en ce début de mercato. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, la volonté de l’attaquant américain, pas dans les petits papiers de l’entraîneur de l’équipe première Ronald Koeman, ne fait aucun doute. Et ce lundi le Mundo Deportivo affirme que l'accord est déjà trouvé entre le Barça et l'OM pour le joueur sous la forme d'un prêt pour la saison 2021-2022 avec une option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros.

Konrad de la Fuente avait pourtant réalisé une bonne pré-saison l’été dernier, et les suiveurs du FC Barcelone le pensaient capable de s’inscrire dans la rotation de l’équipe première. De la Fuente s’est finalement contenté de 20 minutes en Ligue des Champions et d’une entrée en coupe du Roi. Pour le reste, c’est avec l’équipe B du FC Barcelone qu’il a joué, où il fait office de meilleur joueur en attaque de l’avis unanime des suiveurs du club blaugrana. Son profil plaît énormément à Pablo Longoria et a vraisemblablement été validé par Jorge Sampaoli. A priori, l'officialisaton de ce prêt devrait intervenir très rapidement.