OM : Accord pour Benedetto, São Paulo hallucine

Absent des plans de l’entraîneur Jorge Sampaoli, Dario Benedetto est annoncé sur le départ cet été. Mais a priori, l’attaquant argentin ne rejoindra pas São Paulo qui, malgré un accord verbal avec l’Olympique de Marseille, se dit choqué par les prétentions salariales du joueur.

Intéressant pendant la préparation, notamment grâce à un doublé inscrit contre le Servette de Genève (3-1) le mois dernier, Dario Benedetto n’a pourtant pas convaincu ses supérieurs. L’attaquant argentin n’entre toujours pas dans les plans de l’entraîneur Jorge Sampaoli, ni dans ceux du président Pablo Longoria qui tente de le pousser vers la sortie. Le patron marseillais a en effet négocié un accord verbal avec São Paulo pour un prêt de son avant-centre la saison prochaine. Encore fallait-il que les Brésiliens s’entendent avec Dario Benedetto, dont les prétentions salariales ont refroidi et même choqué le membre de la direction auriverde Muricy Ramalho.

São Paulo « va s’effondrer » avec Benedetto

« Il n'y avait pas moyen, a certifié le dirigeant sur ESPN Brésil. Si je vous dis les montants, alors qu'on parle d'un prêt, vous me direz que ce n'est pas possible. Nous essayons, nous essayons. Mais le club va s'effondrer si on fait des deals comme ça. Nous devons être tranquilles. Nous cherchons, je regarde des vidéos toute la journée, pour trouver des possibilités à l'étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça devient effrayant. Nous n'avons pas échoué pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison. »

Rien d’étonnant lorsque l’on connaît la position de Dario Benedetto. En effet, l’ancien joueur de Boca Juniors n’est pas particulièrement pressé de quitter l’Olympique de Marseille. En tant que doublure du Polonais Arkadiusz Milik, qui revient à peine de blessure, et qui ne devrait pas retrouver le onze de départ avant un moment, l’Argentin s’imagine probablement capable de jouer un rôle important la saison prochaine. Autant dire que l’indésirable ne fera rien pour faciliter les plans de Pablo Longoria qui attend son départ pour pouvoir le remplacer.