OM : Accord officiel avec l'AS Rome, Pau Lopez arrive !

L'OM et la Roma ont officialisé un accord de principe pour le prêt avec option d'achat de Pau Lopez, ce dernier doit finaliser son contrat avec Marseille.

Pablo Longoria a décidé d’installer de la concurrence au poste de gardien de but. Alors que la hiérarchie était bien établie entre Steve Mandanda et Yohann Pelé, la donne va changer avec l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome. Le gardien espagnol de 26 ans a passé sa visite médicale en début de semaine à Marseille. Les examens ont duré plusieurs heures en raison de la blessure à l’épaule de Pau Lopez. Mais ils ont été validés et ce jeudi, l'OM annonce un accord de principe avec le club désormais entraîné par José Mourinho.

« Un accord de principe a été trouvé entre l'OM et l'AS Rome pour le prêt du gardien de but Pau Lopez. L'Olympique de Marseille et l'AS Rome ont convenu d’un accord pour le prêt de Pau Lopez lors de la saison 2021/2022 avec option pour la mutation définitive du joueur au sein de l’Olympique de Marseille à compter de la saison 2022/2023. L'AS Rome a donné l'autorisation à Pau Lopez de négocier les conditions d’un contrat de travail avec l'OM », annonce l'Olympique de Marseille dans un communiqué.