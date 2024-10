OM ‍: Accord imminent, Greenwood a tranché

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, quelques rumeurs ont fait du bruit sur l’avenir de Mason Greenwood. Mais en réalité, l’attaquant de l’OM est davantage focalisé sur son choix de sélection plutôt que sur un changement de club.

Auteur de cinq buts depuis le début de la saison, Mason Greenwood est indiscutablement le monsieur plus de l’Olympique de Marseille dans le secteur offensif. Encore très dangereux à Strasbourg dimanche, l’attaquant anglais de 23 ans est tombé sur un grand Petrovic, qui lui a empêché de retrouver le chemin des filets, lui qui est muet depuis trois matchs. Ces derniers jours, le n°10 de l’OM a également fait parler de lui en raison de rumeurs en provenance de la presse anglaise sur un potentiel intérêt du Barça mais aussi du PSG à son égard dans l’otique de l’été prochain. Le clan Greenwood a rapidement réagi aux rumeurs, pour le plus grand bonheur des dirigeants et des supporters de l’OM.

Greenwood va dire oui à la Jamaïque

« Mason adore la France. Il a été accueilli les bras ouverts et il aime sa vie en Ligue 1 » a fait savoir l’un de ses proches. Son avenir en club semble donc scellé à court terme, ce qui n’est pas le cas de son choix de sélection. Ayant disputé moins de trois matchs avec l’Angleterre alors qu'il était jeune, Mason Greenwood peut encore choisir une autre sélection et sa décision est imminente, si l’on se fie aux informations du site Todo Fichajes. Le média affirme que Mason Greenwood est tout proche de dire oui à la Jamaïque, lui qui dispose actuellement des nationalités anglaises et jamaïcaines.

Banni en Angleterre après les faits qui lui sont reprochés vis à vis de sa compagne, Mason Greenwood pourrait donc céder aux sirènes de la Jamaïque et de son sélectionneur Steve McClaren, un Anglais qui veut absolument le récupérer pour profiter de son immense talent. Reste maintenant à voir si tout se bouclera rapidement mais selon le média, le choix de Mason Greenwood ne fait plus aucun doute et sauf grande surprise, l’attaquant de l’Olympique de Marseille portera dans les mois à venir les couleurs de la Jamaïque. Un choix que l’Angleterre regrettera sans doute sur le plan sportif mais pour la sélection des Three Lions, il ne pouvait en être autrement alors qu’Outre-Manche, Mason Greenwood a été accusé de violences à l’encontre de sa femme. Des faits pour lesquels la justice ne l’a pas condamné, mais qui ont écorché son image au point d’en faire un joueur définitivement indésirable en sélection britannique.