OM : Accord imminent avec Eyraud, Pickeu n’y comprend rien

Dans : OM.

Annoncé favori pour le poste de directeur du football à l’Olympique de Marseille, Olivier Pickeu fait l’objet de nombreuses rumeurs. Dont certaines loin de la vérité.

Après le départ d’Andoni Zubizarreta, qui dirigera le secteur sportif de l’Olympique de Marseille ? A l’heure actuelle, le président Jacques-Henri Eyraud semble encore dans le flou. Les noms de candidats se multiplient dans les médias mais aucune discussion n’a pour le moment abouti à un accord. On a pourtant cru à une fin rapide et positive lorsque la piste Olivier Pickeu est apparue. L’ancien directeur sportif d’Angers, à l’origine de bonnes opérations au SCO, était décrit comme le favori de la direction marseillaise. Puis sa candidature a été annoncée en concurrence avec beaucoup d’autres profils, notamment à l’étranger, avant de réapparaître au premier plan cette semaine.

En effet, La Chaîne L’Equipe affirmait que Jacques-Henri Eyraud et Olivier Pickeu, qui devaient initialement se rencontrer à Londres il y a quelques semaines, avaient finalement prévu de se voir ce vendredi. De quoi envisager une évolution voire un accord pendant leurs discussions ? Pas du tout si l’on en croit l’ex-Angevin, contacté par nos confrères du Phocéen. « Je n'ai aucun rendez-vous avec le président de l'OM, a corrigé Olivier Pickeu. Je ne sais pas pourquoi on colporte ce genre d'information. » A priori, ce démenti ne signifie pas la fin des discussions entre le dirigeant et le club olympien.