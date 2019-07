OM : Accord ce lundi soir pour Dario Benedetto à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

André Villas-Boas ne l'avait pas caché en fin de semaine passée, il suivait de très près la situation de Dario Benedetto, l'attaquant argentin de Boca Juniors. Et durant le week-end, le dossier semble avoir subitement accéléré, car si on annonçait un possible accord d'ici la fin de la semaine entre l'Olympique de Marseille et le club argentin pour un transfert autour de 15ME, Gianluca Di Marzio affirme lui que le transfert de l'avant-centre de 29 ans pourrait être officialisé dans les heures qui viennent. Et même si aucun contrat n'est signé ce lundi, c'est au pire un accord de principe entre les deux formations qui pourrait être annoncé par l'OM.

Le journaliste italien, grand spécialiste du mercato, affirme que les négociations se terminent positivement et que rien ne devrait désormais empêcher Dario Benedetto de rejoindre l'Olympique de Marseille dans les plus brefs délais. Un renfort de poids pour le club phocéen, qui cherchait à booster son attaque sans avoir à céder au panic buy connu ces dernières saisons. En s'offrant dès maintenant l'attaquant argentin de Boca Juniors, l'OM va frapper un grand coup à même de rassurer en partie ses supporters, ces derniers étant clairement inquiets après ce début de mercato totalement aphone de Marseille.