OM : 7 ME le demi-flop, Longoria a tranché

Après une première saison pleine de promesses, Dario Benedetto a plongé à Marseille et la venue d’Arkadiusz Milik lui a mis la tête sous l’eau.

Dans l’ombre de l’international polonais, Dario Benedetto a été très peu utilisé par Jorge Sampaoli, qui s’est contenté de le lancer en fin de match quand Marseille devait impérativement marquer pour arracher un nul ou la victoire. De toute évidence, la situation actuelle ne convient pas à Dario Benedetto, qui sait qu’il va repartir pour une saison sur le banc dans le cas où Marseille parviendrait à conserver Arek Milik. C’est ainsi que selon les informations obtenues par DEPO.com en Argentine, la piste d’un retour de Dario Benedetto à Boca Juniors est active. Mais pour le président Pablo Longoria, il ne sera pas question de brader un attaquant encore sous contrat jusqu’en juin 2023.

Flop ou pas, Dario Benedetto a un prix et pour le recruter, il faudra le payer. C’est ainsi que selon le média sud-américain, Pablo Longoria a fixé le tarif de Dario Benedetto à 7 ME sur le marché des transferts. Un prix qui semble en adéquation avec le marché dans la mesure où Marseille avait dépensé la coquette somme de 14 ME pour recruter « Pipa » Benedetto en provenance de Boca Juniors il y a deux ans. Depuis, l’attaquant argentin a découvert l’Europe, la Ligue des Champions, a livré une belle première saison avant de sombrer. Reste maintenant à voir si son ancien club de Boca Juniors sera prêt à payer la moitié de la somme investie par Marseille il y a deux ans afin de faire revenir Dario Benedetto à la Bombonera. De son côté, le natif de Berazategui devrait prendre le temps de la réflexion, car il ne semblait pas vouloir quitter l’Europe si vite. Ces derniers jours, son nom avait notamment été associé à Elche en Liga.