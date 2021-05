OM : Une course au maintien décisive pour Benedetto

Dans : OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023, Dario Benedetto a quand même de grandes chances de partir cet été. L’attaquant argentin n’a pas les faveurs de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Son avenir pourrait se situer en Amérique du Sud, aux Etats-Unis voire en Espagne.

Si le triple buteur Arkadiusz Milik récolte les louanges après la victoire face à Angers (3-2) dimanche, Dario Benedetto a lui aussi contribué à la probable qualification pour l’Europa League. L’Argentin a en effet délivré le ballon à Ahmadou Dieng lorsque le Sénégalais a provoqué le penalty décisif au bout du temps additionnel. Ce sera peut-être la dernière action remarquée de « Pipa » qui, a priori, devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été.

L’attaquant de 31 ans n’a clairement pas les faveurs de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Autant dire que le technicien ne s’opposera pas à son départ, surtout si l’OM parvient à conserver son international polonais. Reste à savoir où Dario Benedetto pourrait relancer sa carrière. Certaines rumeurs évoquent un possible retour à Boca Juniors ou une nouvelle expérience à São Paulo dans le championnat brésilien. Alors que de son côté, le Marseillais serait davantage attiré par la Major League Soccer. Mais un départ vers l’un des principaux championnats européens n’est pas à exclure si l’on en croit le média italien Tuttomercatoweb.

Benedetto a une touche en Liga

En effet, Dario Benedetto intéresserait vivement Elche. Nos confrères parlent même d’un accord entre le joueur et le club espagnol, qui n’avancera plus loin sur ce dossier qu’en cas de maintien en Liga. A noter que l’actuel 18e et relégable, à égalité de points avec le 17e Huesca, jouera sa survie contre Bilbao samedi lors de la dernière journée. Peut-être un match décisif pour Dario Benedetto et Elche, qui devra encore s’entendre avec l’OM pour l’attaquant acheté environ 15 millions d’euros en 2019. Bien évidemment, sa valeur a bien baissé depuis.