OM : 6ME pour Njie, Eyraud appelle au secours

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Très peu utilisé par Rudi Garcia cette saison à l’Olympique de Marseille, Clinton Njie fait clairement partie des joueurs sur le départ en Provence. Et pour cause, le profil de l’international camerounais ne semble pas vraiment correspondre avec la philosophie d’André Villas-Boas, technicien qui aime que son équipe ait la possession du ballon et le contrôle du jeu. Du coup, Marseille s’active pour vendre l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais. Mais ce n’est pas chose aisée…

La preuve, plusieurs agents ont été mandatés pour venir en aide à l'OM selon Nabil Djellit. « L'OM mandate des agents pour vendre Clinton Njie. Le club phocéen en espère environ 6 ME » a indiqué le journaliste de France Football. Reste désormais à voir si Clinton Njie, tout proche de rejoindre le Sporting Portugal il y a quelques mois, aura des opportunités sur le marché des transferts. Son profil plaît en Turquie mais pour l’heure, Andoni Zubizarreta n’a reçu aucune proposition concrète pour celui dont le salaire pèse lourd dans les finances de l’OM.