OM : - 50 %, le prix de cette cible fond au soleil !

Comme chaque été depuis la venue de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille recherche un attaquant au mercato estival.

Mario Balotelli ne devrait pas être conservé et en toute logique, André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta ont fait du recrutement d’un buteur leur priorité commune au mercato. Les noms de Thuram, Rondon ou encore Schick ont filtré. Mais à en croire Le Phocéen, une autre bonne affaire pourrait être à saisir d’urgence du côté de la Série A, et plus particulièrement de la Fiorentina. Estimé à près de 40 ME il y a un an, le prometteur argentin Giovanni Simeone serait effectivement disponible pour moins de 20 ME !

« Le club de la Viola a effectivement été vendu. Poussif 16e de Série A, le club entend repartir de l'avant, et placer au centre de son projet un autre fils de : Federico Chiesa (…) Du coup, le club de Florence pourrait faire partir Giovanni Simeone pour un tarif acceptable. Selon nos informations, les dirigeants italiens sont prêts à accepter une offre qui leur permet de rentrer dans leurs frais. 17 millions d'euros, c'est une somme, mais comparé au prix de Marcus Thuram, cela ressemble quand même bien à une bonne affaire. Alors, il ne faut pas s'enflammer, l'OM n'est qu'au début de la piste. Mais vu la situation, elle mérite d'être creusée » explique le média, qui voit là une opportunité en or pour Marseille sur le marché des transferts. Ce ne sont pas les supporters qui diront le contraire…