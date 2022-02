OM : 5 millions vont tomber du ciel, Longoria aux anges

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Deux ans après son départ de l’OM pour Sassuolo, Maxime Lopez pourrait enfin rapporter un peu d’argent au club marseillais.

A l’époque, la vente de Maxime Lopez à Sassuolo n’avait rapporté que deux millions d’euros à l’Olympique de Marseille, une somme dérisoire au vu de ce que le milieu de terrain de 24 ans apporte au club italien. Titulaire indiscutable à Sassuolo, où il a disputé 26 matchs depuis le début de la saison, Maxime Lopez s’est imposé doucement mais surement comme l’une des valeurs sures de la Série A à son poste. Et le natif de Marseille brille tellement en Italie que son nom commence à être évoqué dans des clubs d’un plus gros calibre que Sassuolo. A en croire les informations de Calcio Mercato, la Lazio Rome est par exemple intéressée par le profil de Maxime Lopez, valorisé à hauteur de 20 millions d’euros par Sassuolo.

Un beau chèque pour l'OM grâce à Maxime Lopez ?

Ce qui est intéressant pour l’Olympique de Marseille, c’est que le club phocéen va toucher 30 % de la plus-value de Sassuolo à la revente de Maxime Lopez. Cela signifie concrètement que dans le cas où le joueur de 24 ans serait vendu 20 millions d’euros par le club italien, l’OM récupérerait alors entre 5 et 6 millions d’euros selon les bonus et les diverses clauses. Une aubaine pour Pablo Longoria et pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait récupérer un gros chèque dès cet été grâce à cette transaction. Une information qui ne manquera pas de donner le sourire aux supporters marseillais, qui regrettent bien souvent que leurs dirigeants manquent de créativité sur le marché des transferts, surtout lorsqu’il s’agit de vendre et de récupérer de l’argent frais. Avec le dossier Maxime Lopez, le président phocéen Pablo Longoria prouve qu’il sait acheter mais qu’il a aussi quelques moyens de récupérer de l’argent grâce à des ventes. Même lorsque cela se fait en deux temps comme c’est le cas avec Maxime Lopez…