OM : 476 jours de fiasco, La Provence accuse la direction

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Revenu à un niveau digne de son rang, Jordan Amavi enchainait les prestations intéressantes ces dernières semaines.

Mais l’arrière gauche s’est « sacrifié » pour son équipe en prenant un carton rouge à la dernière minute du match entre Rennes et Marseille, se retrouvant donc suspendu pour la réception de Saint-Etienne ce dimanche soir. Si Hiroki Sakai devrait changer de côté pour le suppléer, le Japonais n’est clairement pas à l’aise à ce poste spécifique, et cela affaiblit une défense marseillaise qui cherche à reprendre confiance. Car Jordan Amavi n’a aucun remplaçant, et cela fait trop longtemps que cela dure pour La Provence, qui a même compté les joueurs sans doublure pour l’ancien niçois.

« 476. Soit le nombre de jours écoulés entre le 10 novembre 2017, date de la résiliation du contrat de Patrice Evra, et ce 1er mars 2019. Voilà plus d’un an que Jordan Amavi n’a plus de concurrence. Trois marchés des transferts (!) n’ont donc pas suffi au triumvirat "JHE" - "Zubi" - "RG" pour réparer l’anomalie et combler le manque. Les occasions de lui trouver un suppléant n’ont pourtant pas manqué. L’hiver dernier, par exemple, plusieurs noms de joueurs, évoluant en Amérique du Sud, ont été soufflés à l’oreille de l’état-major de la maison bleue et blanche. Réponse négative des dirigeants : le temps d’adaptation aurait été trop long en cours de saison », explique ainsi le quotidien régional, pour qui l’attitude des dirigeants qui persistent à négliger un recrutement à ce poste est clairement problématique.