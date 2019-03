OM : 40 ME pour ce joueur, Marseille ne va pas aimer

Dans : OM, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après la grave crise rencontrée à l’automne, l’Olympique de Marseille profite de sa première belle série pour remonter de manière spectaculaire au classement.

Le podium est toujours dans le viseur, mais il faudra pour cela que Lyon s’écroule sérieusement, surtout que les Marseillais ont un match qui va vite arriver au Parc des Princes et qui pourrait freiner leur belle série. En cas d’absence de podium et donc de Ligue des Champions, Florian Thauvin devrait tirer sa révérence au mercato. C’est ce qu’il a clairement fait comprendre en début de saison, et le souhait du meilleur buteur de l’OM paraît légitime au regard de ses ambitions personnelles. Désireux de voir ce qu’on lui propose à l’étranger, le champion du monde est suivi par le Bayern Munich.

Mais également par le Milan AC, qui remonte aussi en Serie A et trouve désormais bien parti pour valider son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Cela donne des idées aux dirigeants italiens qui selon Calcio Mercato, envisagent de mettre le paquet pour recruter l’ailier français. Selon le média italien, le club lombard serait prêt à monter à 40 ME pour faire venir « Flotov ». Un montant jugé inférieur à celui estimé par l’OM, même s’il faudra voir au moment crucial cet été si les clubs acheteurs envisagent sérieusement de se rapprocher des 60 ME demandés par l’Olympique de Marseille.