OM : 4 joueurs au placard, 2 départs au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour 8 millions d’euros en provenance de Botafogo en septembre 2020, Luis Henrique ne s’est jamais imposé à l’OM.

Le potentiel du Brésilien de 19 ans ne fait pas beaucoup de doute mais pour l’instant, Luis Henrique peine à convaincre le staff de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Souvent utilisé la saison dernière, l’irrégulier Luis Henrique se contente de miettes cette saison avec seulement 3 titularisations en Ligue 1. Le jeune Marseillais a fait les frais des recrutements d’Amine Harit, de Gerson ou encore de Konrad de la Fuente dans le secteur offensif et ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. C’est pour cela qu’un prêt dès le mois de janvier est envisagé pour Luis Henrique selon les informations rapportées en ce début de semaine par La Provence. La situation est délicate pour d’autres joueurs à l’Olympique de Marseille à l’approche du mercato hivernal.

Luis Henrique prêté, Amavi vendu ?

A l’instar de Luis Henrique, le latéral gauche Jordan Amavi n’est quasiment pas utilisé par Jorge Sampaoli depuis le début de la saison. L’ancien Niçois pourrait être titulaire dans un match presque sans enjeu contre le Lokomotiv Moscou en Ligue Europa jeudi soir, mais la volonté de l’Olympique de Marseille est de le vendre. Jorge Sampaoli l’a clairement indiqué en conférence de presse et Pablo Longoria a abondé en ce sens dans une interview accordée ce mardi à L’Equipe. Problème, le natif de Toulon a récemment prolongé de trois ans et il ne sera pas simple de le convaincre de partir, à moins qu’un très beau projet se présente à lui, par exemple en Premier League. Enfin, des questions se posent autour de Leonardo Balerdi et de Steve Mandanda, qui ont commencé la saison en tant que titulaires et qui ne rentrent plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Au contraire de Luis Henrique et d’Amavi, ils ne sont néanmoins pas poussés vers la sortie pour l’instant.