OM : 32 millions d'euros dépensés pour rien, Tudor a un plan

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Igor Tudor tarde à utiliser Vitinha, transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Acheté 32 millions d'euros cet hiver, l'ancien attaquant de Braga n'a joué qu'une poignée de minutes. Kevin Diaz n'est pas inquiet et pense que Tudor protège le Portugais.

Un prix colossal, des attentes importantes et un soufflet presque aussitôt retombé. Voilà comment décrire les premières semaines de l'attaquant portugais Vitinha à l'OM. Acheté 32 millions d'euros en janvier, l'ancien joueur de Braga est très peu utilisé par Igor Tudor depuis. Un mois et demi après son arrivée, les supporters et observateurs commencent même à s'inquiéter. Qu'est-ce qui ne va pas avec Vitinha ? Certains parlant même déjà de flop. Une situation mystérieuse alors que le joueur est en bonne forme physique. Pourtant, il n'a pris part qu'à quatre rencontres de Ligue 1 pour un temps de jeu total de 65 minutes en championnat.

Vitinha laissé de côté, le temps de s'adapter ?

Même s'il doit découvrir un autre championnat, un autre pays et un autre jeu, cette mise en action très tardive agace un peu sur la Canebière. Igor Tudor n'est-il pas en train de gâcher le plus onéreux investissement de l'histoire de l'OM ? Kevin Diaz répond négativement à cette interrogation. Le consultant de RMC n'est pas choqué par le traitement que lui fait subir l'entraîneur croate. Il fait confiance en ce dernier, prédisant une montée en puissance prochaine du Portugais quand ce dernier prendra ses marques avec le jeu de Tudor à l'OM.

🇵🇹 Kévin Diaz donne sa position sur l'intégration de Vitinha dans le onze marseillais.



🎤 "Il pourrait jouer un petit peu plus, je pense que c'est le moment de le lancer [..] Mais il doit apprendre les préceptes de Tudor." pic.twitter.com/QrgpbemWBZ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 18, 2023

« Moi, je pense que c’est le moment de lancer Vitinha. Maintenant, Igor Tudor est un bon entraîneur. Si Igor Tudor ne titularise pas Vitinha, c’est qu’il estime que ce n’est pas la meilleure option aujourd’hui pour l’Olympique de Marseille et ça il faut le respecter. Là où il s’est trompé, c’est de le titulariser la première fois dès qu’il est arrivé. Il a appris et il s’est dit : « Je vais laisser Alexis Sanchez parce qu’on a des certitudes avec lui devant ». Après, je crois que Vitinha pourrait jouer plus, 20-25 minutes. […] Vitinha a énormément de qualités mais elles sont à mettre en parallèle avec ce que tu demandes en Ligue 1. Par exemple, Moffi est un joueur puissant, Vitinha est plus fin. Il faut qu’il apprenne les préceptes de Tudor et de l’OM. Si Tudor en a l’occasion, je pense que l’on va voir plus souvent Vitinha à la pointe de l’attaque marseillaise », a t-il développé dans l'After Foot. Réponse peut-être dès le match de Reims ce dimanche. Un déplacement périlleux qui pourrait nécessiter l'apport d'un attaquant aussi talentueux et efficace que Vitinha.