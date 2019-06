OM : 30 ME et Marega signe à Marseille, chiche ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Désormais patron du sportif à Marseille, Andoni Zubizarreta s’active en ce début de mercato. Il faut dire que l’Espagnol doit renforcer plusieurs postes, et notamment celui d’avant-centre. A ce poste, André Villas-Boas désire disposer de deux joueurs, en plus de Valère Germain : un jeune à fort potentiel, et un attaquant plus confirmé. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta s’est renseigné concernant un éventuel transfert de Moussa Marega, auteur d’une saison exceptionnelle au FC Porto. Le joueur plaît à l'ancien dirigeant du Barça depuis près d’un an, et a également les faveurs d’André Villas-Boas, grand spécialiste de la Liga NOS.

Mais selon Foot-Mercato, ce dossier est quasiment impossible à boucler pour un club de la dimension de Marseille. Tout d’abord car Porto réclame près de 30 ME pour l’attaquant de 28 ans, auteur de 21 buts toutes compétitions confondues cette saison. Mais également car le Malien plaît à d’autres formations, bien plus riches que Marseille. A commencer par Liverpool, qui cherche un ou deux attaquants afin d’entrer dans la rotation avec Salah, Firmino et Mané. Moins attrayant sportivement mais également très riche, West Ham est également sur les rangs. Il faudrait donc un petit miracle, ou une belle rallonge accordée par Frank McCourt, pour voir Moussa Marega au Stade Vélodrome la saison prochaine.