OM : 25 mouvements, Longoria et son mercato de feu

Dans : OM.

Président de l'OM, Pablo Longoria est très actif en ce début de mercato. C'est normal, l'Espagnol a 11 joueurs à faire signer.

Le mercato vient d’officiellement débuter et c’est parti plutôt fort en France. La valse des entraineurs continue d’occuper les esprits, mais le PSG et l’OL ont déjà bougé quelques pions dans leur effectif. L’OM a fait venir Gerson, un milieu de terrain brésilien estimé à 20 ME. Une arrivée qui démontre la grande ambition de Pablo Longoria sur le marché des transferts. Car le nouveau président marseillais compte passer un été à enchainer les mouvements, jusqu’à atteindre 25 ! C’est l’information révélée par RMC, qui annonce qu’il y aura cet été 14 départs et 11 arrivées. Concernant les joueurs qui quittent l’OM, les 11 éléments en fin de contrat sont déjà trouvés. Il s’agit de Pelé, Nagatomo, Rocchia, Thauvin, Sakai, Khaoui, Ntcham, Cuisance, Germain, Lirola et Balerdi, même s’il existe un petit espoir de conserver les deux derniers cités. Trois autres joueurs vont aussi être vendus, histoire de remplir un peu les caisses. Les noms de Benedetto, Caleta-Car et Kamara reviennent principalement.

Pour compenser les pertes de l’effectif, c’est une équipe complète qui va signer, du gardien à l’avant-centre, avec donc onze joueurs à trouver. Il ne reste plus que 10 places à prendre après la signature de Gerson, alors qu’il ne faudra à priori pas compter sur Thiago Almada, qui selon La Marseillaise, ne devrait finalement pas signer en raison de la complexité du dossier. Autre défaite envisagée, celle de la venue définitive de Pol Lirola, pour qui la Fiorentina ne veut pas lâcher un centime. Résultat, le latéral droit a peu de chances de continuer l’aventure à l’OM, qui ne mettra plus de 10 ME pour le faire venir. Il reste néanmoins énormément de pistes en cours, des plus fantasques (David Luiz, Coutinho), aux plus avancées (Guendouzi, Boga). De quoi renforcer une équipe qui compter bien viser le podium la saison prochaine, et s’installer en Ligue des Champions dans les années à venir.