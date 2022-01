OM : 25 ME pour Caleta-Car, le gros coup à venir !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'accord serait proche pour le transfert de Duje Caleta-Car, qui rapporterait un joli pactole à l'OM.

L’OM discute depuis désormais plusieurs jours de manière intense avec West Ham pour le transfert de Duje Caleta-Car. A 24 heures de la fin du mercato, le dossier s’emballe en tout cas et le défenseur croate est pressenti pour faire l’objet d’un gros transfert. Comme souvent avec les clubs anglais, le jeu en vaut la chandelle sur le plan financier. En effet, journaliste pour Goal, Marc Mechenoua parle d’un montant copieux en cas de transfert. Pablo Longoria pourrait ainsi récupérer 22 millions d’euros pour ce transfert, avec 3 millions d’euros supplémentaires en bonus éventuels. En plus de cela, l’OM arriverait à placer un pourcentage à la revente qui permettrait de réaliser une belle opération. La prudence est toutefois de mise dans cette situation, puisque le Telegraph explique de son côté que absolument rien n’est signé, surtout que West Ham préfère mettre en place un prêt, et pas du tout un transfert sec dès cet hiver.

Même si sur le plan sportif, l’absence de Duje Caleta-Car pourrait faire du mal, le Croate ayant réussi à retrouver une place de titulaire après un début de saison délicat. L’arrivée de Sead Kolasinac pourrait permettre de compenser cet éventuel transfert, même si le défenseur arrivé d’Arsenal n’est pas non plus un pur central. Surtout que Alvaro Gonzalez et Leonardo Balerdi ne font pas particulièrement parti des plans de Jorge Sampaoli, et qu’entre la Ligue 1, la Coupe de France et la Conférence League, l’OM ne manquera pas de sollicitations dans les prochaines semaines.