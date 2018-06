OM : 22ME pour Benatia, l'OM a une première réponse

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Pisté par l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, Mehdi Benatia sait que son avenir ne passe plus par la Juventus et connaît désormais son prix.

Suite à une saison en demi-teinte, ponctuée tout de même d'un doublé Serie A - Coupe d'Italie, la Juve veut renouveler son groupe lors du prochain mercato. Pour cela, Massimiliano Allegri compte se séparer de Mehdi Benatia pour recruter un cador défensif, comme Godin ou Gimenez de l'Atletico Madrid, tout en prolongeant Chiellini et Barzagli. Fixé sur son futur, le défenseur central de 31 ans disposerait désormais d'un bon de sortie de 22 millions d'euros, selon la Gazzetta Dello Sport. Un tarif qui intéresse Dortmund et Arsenal, mais aussi l'OM.

En quête d'un nouveau défenseur central pour épauler Adil Rami, Rudi Garcia rêve de recruter l'international marocain. Mais pour que son ancien joueur de la Roma revienne dans son club formateur, où il n'a pas joué le moindre match chez les pros, le coach phocéen va devoir se montrer convaincant. Sur le plan sportif, mais aussi et surtout d'un point de vue financier, car Benatia touche actuellement plus de 3 millions par saison à la Juve, où son contrat court jusqu'en 2020. Et la patience est de mise dans ce dossier, son potentiel transfert pouvant se faire à son retour de la Coupe du Monde en Russie, et pas avant.