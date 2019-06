OM : 20 ME pour cet attaquant, Marseille chipote et ça l’agace

Dans : OM, Mercato.

Le mercato estival ne fait que commencer, mais les supporters de l’Olympique de Marseille ont de quoi s’inquiéter.

Non qualifié pour une Coupe d’Europe, le cinquième de Ligue 1 doit composer avec de lourdes contraintes financières. Autrement dit, Marseille doit réaliser une vente importante, et donc s’affaiblir, avant d’envisager un recrutement. Et bien évidemment, l’OM ne pourra pas se positionner pour des joueurs à forte valeur marchande. Mais ça, tous les fans olympiens ne l’ont pas encore compris, à l’image de l’ancien Marseillais Marcel Dib.

« Il faut déjà conserver les meilleurs joueurs, a conseillé l’ex-milieu de terrain au micro du Phocéen. Ensuite, si on n'arrive pas à attraper deux ou trois bons joueurs de Ligue 1, c'est grave. Je veux bien que les joueurs des grands championnats étrangers soient hors de prix, mais il y a de bons coups à faire en France. Il faut s'appuyer là-dessus. » Du coup, lorsque le média lui fait remarquer qu’un attaquant comme le Guingampais Marcus Thuram coûte 20 M€, Marcel Dib ne voit pas le problème.

Dib valide Thuram

« Oui, mais qu'est-ce que 20 M€ sur le marché aujourd'hui ? Si le joueur explose la baraque à l'OM, ça peut rapporter gros, a-t-il insisté. Après, il faut être sûr de son coup et ne pas se tromper. En tout cas, je préfère un jeune comme Thuram qu'un joueur en fin de parcours. C'est clair ! » A moins d’une énorme vente de Florian Thauvin, Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara, le prochain buteur d’André Villas-Boas coûtera beaucoup moins cher.