OM ‍: 100 ME pour Greenwood, Marseille attend l'offre folle

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à Marseille avec la controverse liée à ses ennuis judiciaires passés, Mason Greenwood a déjà conquis les supporters phocéens. Meilleur buteur de l'OM, sa valeur marchande grimpe en flèche.

Paria à Manchester United et exilé à Getafe, Mason Greenwood n'a pas mis longtemps à éliminer les quelques doutes des supporters phocéens à son sujet. Ses ennuis judiciaires passés ne lui permettront pas de faire l'unanimité en tant qu'homme. Par contre, son talent et son efficacité devant le but font de lui l'un des joueurs les plus en vue de Ligue 1. Avec l'OM, l'Anglais a déjà marqué 10 fois en championnat, faisant de lui le dauphin de Jonathan David au classement des buteurs. Greenwood a un vrai poids dans l'attaque marseillaise, amenant quasiment toujours les Phocéens au succès quand il est en forme et impliqué.

Greenwood à 100 ME au mercato, c'est possible !

Malgré sa réputation sulfureuse hors des terrains, la cote de l'Anglais augmente sur le marché européen. Les clubs étrangers ne sont pas insensibles à son potentiel. Mais quelle serait la valeur d'un Mason Greenwood en 2024 ? Estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt, l'attaquant de l'OM en vaudrait bien plus selon les chroniqueurs du Phocéen. 60 millions, peut-être 80. Sébastien Volpe n'y va pas de main morte et annonce qu'il serait sans doute vendu 100 millions d'euros si l'opération devait se faire en janvier.

Mason Greenwood at Marseille 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/UfTCUj2UPF — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 24, 2024

« Moi, je mets le prix à 100 millions d'euros (pour Greenwood). C’est ma barre parce que c’est le mercato d’hiver et qu’au mercato d’hiver, tu ne peux pas facilement remplacer. Donc si je dois vendre, c’est seulement pour un énorme chèque et je pense qu’à 100 millions d'euros, c'est possible », a-t-il indiqué dans l'émission Sur le gril avec l'approbation de son comparse Romain Canuti, qui lui aussi valide ce prix pour l'ancien mancunien, estimant que Mason Greenwood ne portait pas réellement l'étiquette marseillaise et ne sera pas là très longtemps. Une projection rêvée, mais pas forcément espérée par les supporters marseillais, lesquels ne voudront jamais lâcher un joueur aussi déterminant dans la course à la Ligue des champions.