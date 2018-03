OM : 10 ME pour cet arrière gauche, l'OM était chaud au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Grosse recrue de l’Inter Milan l’été dernier avec 20 ME déboursés pour le faire venir de Nice, Dalbert Henrique ne répond pour le moment pas aux attentes du club lombard.

Avec une grosse dizaine de matchs au compteur, le latéral brésilien lutte pour s’imposer en Serie A, mais ne perd pas sa détermination pour autant. A 24 ans, plusieurs portes de sortie se sont offertes à lui cet hiver, mais il a refusé toutes les propositions, en affichant sa volonté de s’imposer à l’Inter. Ainsi, le site bien informé sur l’Inter fcinternews.it annonce que parmi les clubs intéressés pour récupérer l’ancien niçois, on retrouvait Galatasaray, Fenerbahçe, Tottenham mais aussi l’Olympique de Marseille.

Le club provençal cherchait en effet un joueur à ce poste avec la blessure de Jordan Amavi et le licenciement de Patrice Evra. L’OM avait bien évidemment affiché sa préférence pour un prêt, mais un achat à un prix réduit autour de 10 ME était également possible. L’Inter Milan a laissé la porte ouverte, mais Dalbert Henrique a fait savoir qu’il n’avait aucune intention de quitter aussi rapidement le club lombard. Une question qui pourrait toutefois se poser à nouveau l’été prochain, si son temps de jeu ne venait pas à s’améliorer. Et si l’OM était toujours intéressé…