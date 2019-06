OM : 0 € dans les caisses, le mercato tourne au cauchemar

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce début de mercato, l’Olympique de Marseille semble avoir des idées. Avec le départ de Rudi Garcia, lequel avait le monopole des décisions sur le marché des transferts, Andoni Zubizarreta est devenu le décisionnaire et le directeur sportif espagnol peut travailler main dans la main avec le nouveau coach, à savoir André Villas-Boas. Ensemble, ils ont convenu que la priorité était de recruter un buteur et un défenseur. Plusieurs pistes font l’unanimité : Thuram, Benedetto ou encore Schick. Le souci pour Marseille, c’est que le fair-play financier ne laisse plus aucune marge de manœuvre au club pour le recrutement.

Et selon Nabil Djellit, spécialiste du mercato pour France Football, l’Olympique de Marseille est dans l’incapacité complète d’effectuer la moindre transaction dans le sens des arrivées, tant qu’il n’y aura pas eu un ou plusieurs départs. « Inquiétude à l'OM. Un membre de l'état major "Si on ne vend pas. On a 0 €, on est l'OM quand même..." » a ainsi tweeté le journaliste, plus que jamais inquiet pour un Olympique de Marseille qui tourne au ralenti en ce début de mercato. Notamment car les joueurs bankables, à savoir Thauvin ou encore Sanson, n’ont pas reçu des offres à la hauteur de ce que Jacques-Henri Eyraud espérait.