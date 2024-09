OL-OM ‍: De Zerbi envoie balader Benatia et félicite M. Bastien

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi n'est pas du tout allé dans le sens de son dirigeant qui a laissé entendre que le match entre l'OL et l'OM n'était pas arbitré de manière normale.

Grosse polémique d’arbitrage autour du match entre l’OL et l’OM, comme cela faisait bien longtemps qu’une affiche de Ligue 1 n’en avait plus fourni. De nombreuses décisions de la part de M. Bastien ont été litigieuses, et souvent défavorables aux Marseillais, ce qui n’a toutefois pas empêché ces derniers de s’imposer 3-2 au Groupama Stadium dans une rencontre rocambolesque. Mais entre le carton rouge très vite donné à Leonardo Balerdi pour deux cartons jaunes, le pénalty pour la main de Rongier, les positions litigieuses sur ce même pénalty et le but de Cherki, les Marseillais ont cru au complot contre eux, et Mehdi Benatia l’a même vertement fait savoir à la mi-temps et à la fin du match, laissant entendre qu’il savait que le match allait tourner de cette façon en voyant la désignation de l’arbitre.

Balerdi est coupable aux yeux de De Zerbi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Des propos qui ne seront en tout cas pas appuyés par Roberto De Zerbi. L’entraineur italien a beau avoir pris un carton jaune pour contestation quand le match devenait bouillant, il n’a rien à redire sur la prestation de l’arbitre de la rencontre, et notamment le carton rouge qui est jugé comme une erreur grave de la part de son dirigeant. Pour le coach de l’OM, c’est son défenseur et capitaine Leonardo Balerdi qui a fauté, et il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. « Le match a été conditionné par l’expulsion de Balerdi, qui était justifiée, à mon sens. Il a commis une erreur, mais on lui dédie cette victoire car c’est notre capitaine. Il est conscient d’avoir fait une erreur mais dans ce groupe, quand quelqu'un est en difficulté, on ne le laisse pas seul », a livré le technicien de l’OM, qui n’est en effet pas habitué à trop parler de l’arbitrage et préfère se concentrer sur la réaction de son équipe et la victoire acquise de haute lutte dans des conditions difficiles.