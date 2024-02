OL ‍: « ‍Honteux et dégueulasse ‍», l'UNFP attaque Benatia et Longoria

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les propos de Mehdi Benatia concernant Jonathan Clauss sur Prime Vidéo et Canal+ n'ont pas été du goût du syndicat des footballeurs professionnels. La réponse de l'UNFP est brutale.

S'exprimant quasiment simultanément sur les deux chaînes qui diffusaient dimanche soir le match entre Brest et l'OM, le nouveau conseiller sportif de Pablo Longoria a fait très fort. Mehdi Benatia a en effet démoli brutalement Jonathan Clauss, affirmant avoir été informé très rapidement que l'ancien Lensois n'avait pas un comportement à la hauteur de l'Olympique de Marseille et que cela avait valu à l'international tricolore quelques convocations dans le bureau de Gennaro Gattuso. Une sortie très virulente qui a provoqué un énorme malaise autour du club phocéen et qui ce lundi a engendré une réponse sans diplomatie de la part de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Pour l'UNFP, Benatia a eu des propos inadmissibles et devrait avoir honte.

Benatia et Longoria se font dézinguer

OM : Mise en garde, menace et joueurs à problèmes, Mehdi Benatia se lâche https://t.co/RdIc0X6gZR — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2024

Dans un long communiqué, le syndicat des joueurs se désole de l'attitude des dirigeants de l'OM. « Tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseiller sportif à la présidence dans un club comme l’OM, Medhi Benatia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, un joueur, un international, coupable de tous les maux, y compris – mais ça, Medhi l’oublie… – de ne pas avoir été transféré lors du dernier mercato, alors que son club espérait se donner un peu d’air financièrement…

Encore et toujours du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. Ce harcèlement que l’UNFP dénonce jusqu’à avoir porté plainte contre X le mois dernier, et dont les clubs abusent pourtant, y compris désormais en dehors des périodes officielles de mutation.

En accrochant ainsi au pilori Jonathan Clauss, avec la bénédiction de la direction ? C’est contre les intérêts de l’OM, ceux d’aujourd’hui et ceux de demain, que l’on joue.

Après ce qui a été balancé sur Jonathan Clauss, il ne va pas lui être facile de témoigner sur le terrain des qualités qui font de lui un défenseur sur lequel compte Didier Deschamps en prévision du prochain Euro. Et il n’est pas certain, après tant d’acharnements, qu’un autre club puisse s’intéresser à l’ancien Lensois et casser sa tirelire à l’été prochain, alors qu’il lui restera une année de contrat.

Bien joué, monsieur le conseiller !

Car en plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure.

Honteux ! Dégueulasse !

Au rythme où vont les choses et les finances de l’OM, et alors que Gennaro Gattuso a quitté le bateau ivre ce lundi, il n’est pas interdit de penser que l’on va s’attaquer, individuellement ou collectivement, à l’ensemble des salariés du club phocéen, tous coupables.

Pourquoi pas également à Pablo Longoria ?

Medhi et Pablo sont sur un bateau, et c’est l’OM qui tombe à l’eau… », écrit l'UNFP.