OM : Arnaque au Vélodrome, il signe aux Baumettes

Par Claude Dautel

Certains malfrats ne manquent pas de créativité lorsqu'il s'agir de monter des arnaques. Un abonné de l'Olympique de Marseille a pensé réussir à rouler l'OM dans la farine. La justice l'a rattrapé.

Le tribunal correctionnel de Marseille se penchait ce mercredi sur un dossier plutôt inhabituel puisque les juges étudiaient la plainte déposée par l’Olympique de Marseille contre un de ses supporters, âgé de 46 ans. En effet, cet individu a réussi à tromper l’OM et à empiler les abonnements au Vélodrome. En tout, il aurait pris possession de 178 abonnements, dument payés, mais qu’ils revendaient ensuite au match par match, à des prix allant de 15 à 50 euros par abonnement et par rencontre. Une petite entreprise initiée en 2018 qui ne connaissait pas la crise.

L'OM va toucher un petit chèque de son abonné

Sur le papier, cela ne ressemble pas au coup du siècle, mais l’avocat du club phocéen a expliqué que cet abonné a réussi à gagner 260.000 euros sur le dos de l'OM grâce à cette magouille bien huilée. Pour l’avocat du prévenu, tout cela n’avait pas pour but de gagner de l’argent, et il a donc plaidé la relaxe de son client. Peu convaincu par cette excuse, le tribunal a condamné cet abonné multicartes à huit mois de prison et l’obligation de verser près de 20.000 euros à l’Olympique de Marseille.